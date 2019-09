Idosa de 84 anos é vítima de estupro em São Sebastião do Paraíso

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um homem, de 66 anos, foi preso em flagrante por estuprar uma idosa, de 84, na manhã deste domingo (8), no bairro Nossa Senhora Aparecida, em São Sebastião do Paraíso.

Segundo informações, os dois eram vizinhos e a idosa é benzedeira, e já teria ido algumas vezes na casa do autor para o benzer.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi chamada a comparecer na casa do autor, que alegava estar com dores de cabeça, para que o benzesse. Chegando no local, foi surpreendida pelo agressor.

Ainda conforme o boletim, o celular do autor foi apreendido e constatado três fotos dele nu, tendo ele afirmado que compartilha o celular com a filha, de 9 anos.

A vítima foi encaminhada para a Santa Casa de São Sebastião do Paraíso. O autor foi preso e encaminhado para a delegacia.

Fonte: Portal Jacuí / Foto: PM