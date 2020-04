IBGE informa: Comércio em Minas Gerais avança 2,7% em fevereiro

Pin Compartilhar 0 Compart.

Na passagem de janeiro para fevereiro de 2020, na série com ajuste sazonal, o volume de vendas do comércio varejista em Minas Gerais apresentou um avanço de 2,7%. A taxa média nacional de vendas do varejo avançou 1,2%, com predomínio de resultados positivos em 21 das 27 Unidades da Federação, com destaque, por magnitude de taxa, para: Tocantins (15,1%), Amazonas (3,5%) e Minas Gerais (2,7%). Por outro lado, pressionando negativamente, destacam-se: Amapá (-3,8%), Ceará (-1,7%) e Rondônia (-0,5%), enquanto a Bahia registrou estabilidade (0,0%).

Na comparação com o mesmo período do ano anterior, a variação das vendas do comércio varejista em Minas Gerais foi de 3,9%, abaixo da média nacional (4,7%). Houve predomínio de resultados positivos em 25 das 27 Unidades da Federação, com destaque para: Amazonas (13,6%), Paraíba (11,8%) e Tocantins (11,8%). Por outro lado, pressionando negativamente, estão Ceará (-4,5%) e Bahia (-0,7%).

Na variação acumulada no ano, observa-se que o indicador do comércio varejista nacional foi de 3,0%, sendo que 23 das 27 Unidades de Federação apresentaram indicadores positivos, com destaque para Amazonas (12,3%), Paraíba (9,8%) e Tocantins (9,7%). Já Minas Gerais apresentou acumulado no ano de 0,8%, quinto menor resultado entre as Unidades da Federação.

Na variação acumulada nos últimos 12 meses, observa-se que o indicador do comércio varejista nacional foi de 1,9%, sendo que 19 das 27 Unidades de Federação apresentam indicadores positivos, com destaque para Amapá (17,0%), Amazonas (10,2%) e Santa Catarina (7,9%). Minas Gerais apresentou acumulado nos últimos 12 meses de 1,2%.

Em síntese, com o ganho de ritmo observado entre janeiro e fevereiro de 2020 (1,2%), impactado, principalmente, pela recuperação da atividade de Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (1,5%), o varejo nacional compensa parte da queda acumulada nos últimos dois meses e situa-se a uma distância de 4,5% abaixo do ponto mais alto, atingido em outubro de 2014.

De acordo com o Quadro 1, em Minas Gerais, as atividades que se destacaram com variações positivas, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, para o comércio varejista, foram: Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (10,7%), Tecidos, vestuário e calçados (10,3%) e Móveis (6,9%). Por outro lado, o setor de Livros, jornais, revistas e papelaria (-10,4%) e Combustíveis e lubrificantes (-5,1%) se destacam com as maiores reduções, em termos de magnitude, quando comparados com o mesmo período do ano anterior. Já no comércio varejista ampliado, o setor de Veículos, motocicletas, partes e peças apresentou avanço de 2,8% e o setor de Material de construção registrou recuo de 10,3%.

Fonte: IBGE-MG/Foto: Breno Pataro/PBH