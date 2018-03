Ibama de Lavras desarticula esquema milionário de extração de madeira ilegal

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) deu início no ano passado a uma operação denominada Sinapse, de caráter nacional, que tem como objetivo monitorar as movimentações de produtos florestais no Sistema de Controle de Produtos Florestais (SISDOF).

Na semana passada a Unidade Regional do Ibama em Lavras, por meio de seus agentes ambientais, realizou fiscalização de madeireiras em Bambuí, Três Pontas, Monte Sião, São João del-Rei e Lavras, na operação os agentes federais conferiram os documentos das empresas, fiscalizaram os pátios e constataram que em todas elas havia fraude no recebimento da madeira serrada, eram madeiras extraídas de árvores nativas da floresta amazônica.

A fraude no Sistema de Controle de Produtos Florestais constitui no recebimento das madeireiras com peças de comprimento superior a oitenta centímetros, enquanto no sistema oficial e documentos que guiaram os produtos constava madeira curta. Com isso estão utilizando créditos de madeira curta para “legalizar” madeira extraída ilegalmente na região amazônica. Em razão da fraude as empresas foram multadas no total de quase R$ 55 mil, além da apreensão de 182 m³ de madeira. Parte da madeira apreendida encontra-se depositada no galpão do Ibama em Lavras.

Fonte: Jornal de Lavras / Foto: Reprodução