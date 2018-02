Hortas comunitárias de Lavras beneficiam 1,3 mil pessoas diretamente

A Secretaria de Assuntos Rurais presta serviços de assistência a quatro hortas comunitárias em Lavras: da Cohab, da Escola Municipal José Luís de Mesquita, da Escola Municipal Paulo Menicucci e do CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) do bairro Fonte Verde. Diretamente com as hortas comunitárias são beneficias cerca de 1.300 pessoas, além de outras mil indiretamente.

Na horta da Cohab, são beneficiadas diretamente 45 famílias, que complementam seus salários com a venda das hortaliças produzidas no local, além do próprio consumo. São centenas de pessoas que adquirem verduras e legumes produzidos por eles e esse número irá aumentar, pois em breve essas famílias também poderão comercializar seus produtos em feira na Praça Dr. José Esteve, a Praça da Estação. Em janeiro, elas receberam Kits Feira por meio do Projeto de Apoio às Feiras Livres da Agricultura Familiar que integra o programa “Do campo à mesa”, do Governo de Minas.

Na horta da Escola Municipal José Luís de Mesquita as hortaliças e legumes produzidos enriquecem a merenda escolar. Ao todo são beneficiados 371 alunos. No CMEI Maria Olímpia Alves de Melo no bairro Fonte Verde a horta também produz exclusivamente para o educandário e os produtos colhidos na horta beneficiam diretamente 58 alunos. Já a Escola Municipal Paulo Menicucci é a que atende o maior número de pessoas, a produção é usada na merenda escolar de 794 alunos. Os alunos são beneficiadas com produtos frescos e colhidos na hora do preparo da merenda.

Para mais informações procure a Secretaria de Assuntos Rurais, localizada no prédio do Mercado Municipal, na Rua Misseno de Pádua, 635, Centro. O telefone de contato é 3694-4140.

Fonte: Lavras 24 Horas / Foto: Comunicação – Prefeitura de Lavras