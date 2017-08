Homofobia: Polícia prende suspeitos de matar travesti no Piauí

Segundo o delegado, o suspeito apontado como autor da facada tem 20 anos e fugiu para a cidade de Passos, em Minas Gerais, desobedecendo à ordem policial de permanecer no Piauí. Ele foi preso após investigação da Polícia Civil de Jaicós em intercâmbio com a Delegacia de Homicídios mineira.

“O suspeito preso no interior de Patos do Piauí foi quem levou a vítima até o local do crime e ajudou a segurar a Aurinete, no momento em que recebia a facada. Um terceiro envolvido no homicídio também já está com prisão preventiva decretada, encontra-se foragido, mas logo também será capturado”, acrescentou.