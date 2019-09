Homens são detidos traficando em casa de presidiário em Itanhandu

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: PM

A Polícia Militar realizava Operação Batida Policial em Itanhandu, quando recebeu informações de que uma casa de um indivíduo que está preso estaria sendo utilizada para o tráfico, por dois rapazes de São Lourenço.

Os policiais se deslocaram até a residência, que fica no bairro Nossa Senhora de Fátima. Ao chegar ao local, a PM avistou um homem na porta da casa. Durante a abordagem, os policiais avistaram o segundo autor, que percebeu a chegada dos militares e correu pelos fundos da residência, mas acabou voltando por não encontrar lugar para fugir.

Enquanto eram abordados no portão, um militar encontrou no interior da sala, em cima do balcão, dois papelotes de cocaína e duas pedras de crack, além de diversas cédulas de dinheiro e um pequena porção de maconha. A Polícia Militar adentrou o local e apreendeu o material.

Ao serem indagados, os traficantes declaram que vieram de São Lourenço para retomar o tráfico no local, após a prisão do antigo morador; que todo o dinheiro encontrado na residência havia sido arrecadado nesses dias que permaneceram no imóvel.

Um dos abordados, Renan declarou que com a chegada da equipe policial, correu para os fundos da residência e arremessou o restante do entorpecente que ainda não havia sido vendido, que estava dentro de um maço de cigarros sobre o telhado da casa vizinha.

Os policiais encontraram no telhado, um maço de cigarros contendo 124 pedras de crack. Além disso, dois celulares e R$ 1.284,25 em dinheiro também foram apreendidos.

Os materiais acabaram apreendidos e os autores presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.