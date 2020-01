Homens assaltam cofre de restaurante em Passos

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um restaurante teve seu cofre roubado na madrugada desta terça-feira (28). O estabelecimento fica às margens da rodovia MG-050, em Passos.

De acordo com a Polícia Militar, os bandidos chegaram ao local no começo da madrugada, os quatro homens anunciaram o assalto e renderam três pessoas que estava em uma mesa do lado de fora do restaurante. Um dos homens estava armado.

As câmeras de segurança do local filmaram o momento que os homens chegaram, quebraram os vidros e invadiram o escritório. Um dos criminosos ficou ao lado de fora, com algumas pessoas de reféns.

Logo após, os bandidos pegaram o cofre e fugiram em um veículo pelada rodovia.

Os reféns foram liberados sem ferimentos. A Polícia Civil esteve no restaurante para realizar a perícia. A quantia levada não foi divulgada.

*Até o momento dessa publicação ninguém havia sido preso.

Redação CSul – Alisson Marques