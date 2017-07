Homens armados tentam roubar mais de 200 sacas de café em Campos Gerais

Três homens armados armados tentaram roubar 203 sacas de café que estavam sendo transportadas por um caminhão em Campos Gerais. De acordo com a Polícia Militar, o motorista estava passando pela BR-369 que dá acesso ao distrito de Córrego do Ouro.

Quando foi abordado pelos criminosos, a vítima foi obrigada a dirigir o caminhão até um cafezal, onde a carga foi descarregada. Após isso, o motorista foi obrigado a dirigir até Boa Esperança, onde foi abandonado. Com a ajuda de um sistema de rastreamento, a carga foi localizada no meio do cafezal e recuperada pela PM. Testemunhas também acionaram a Polícia.

Fonte: TV Alterosa