Homem suspeito de estuprar menina de 10 anos, é espancado por populares em Conceição da Aparecida

Um homem suspeito de estuprar uma criança de 10 anos, foi brutalmente espancado por populares em Conceição da Aparecida.

A confusão aconteceu na noite do último sábado (18), a mãe da criança foi quem acionou à Polícia Militar. De acordo com os militares, a mãe da vítima teria contado que três dias antes, o autor teria colocado uma faca em seu pescoço e logo depois praticou o estupro contra à criança, segundo a mulher, o suspeito ainda ameaçou de matar seus parentes caso ela contasse sobre o crime para alguém.

A menina foi encaminhada para o Hospital Alzira Velano onde os exames para confirmar o estupro foram feitos. Populares ficaram sabendo do fato e encontraram com o suspeito em uma rua da cidade, no local o homem foi duramente agredido e amarrado até a chegada dos militares.

O suspeito foi levado para o Hospital Alzira Velano com ferimentos graves pelo corpo. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso.

Redação CSul – Alisson Marques