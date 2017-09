Homem que matou pai e filho é preso e confessa crime em Paraisópolis

Ele estava no bairro Doutor Geraldo junto com o seu carro que, segundo a polícia, foi lavado depois do crime, mas ainda estava com marcas de sangue. O homem não resistiu à prisão e confessou ser o responsável pelo duplo homicídio.

O crime aconteceu em plena luz do dia e chocou os moradores da cidade. Imagens de câmeras de segurança mostraram o início da briga, com pai e filho correndo para cima do suspeito. Logo após, eles foram baleados. O suspeito fugiu logo depois do crime e, desde então, estava foragido. As vítimas foram enterradas na tarde de domingo (18).

Fonte: G1 Sul de Minas