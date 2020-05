Homem que apresentou sintomas de coronavírus é encontrado morto, em Passos

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um homem de 49 anos, que havia apresentado sintomas parecidos com o novo coronavírus foi encontrado morto dentro de uma residência na noite da última terça-feira (5), em Passos.

De acordo com a família, ele havia apresentado sintomas de febre e tosse seca na última semana. Segundo a Polícia Militar, a mulher que viu o corpo disse que na última sexta-feira (1º), a vítima havia sido encaminhada até à UPA de Passos, no entanto foi medicada e liberada. A mulher ainda disse que só localizou o corpo após tentar várias vezes contato com o homem.

O Samu foi até o local e constatou o óbito. A Polícia Civil também foi até a residência. De acordo com a funerária responsável, o laudo médico não definiu a causa da morte. O laudo definitivo deverá sair daqui 30 dias.

Segundo a assessoria da Prefeitura de Passos, as informações serão apuradas e a morte será investigada. O caso da vítima não estava no relatório de registros suspeitos.

De acordo com o balanço divulgado pela SES-MG nesta quinta-feira (7), Passos tem apenas um caso de coronavírus confirmado.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Reuters