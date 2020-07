Homem morre submerso após tombar caminhão e cair no Rio Sapucaí, em Delfim Moreira

Pin Compartilhar 0 Compart.

Caminhoneiro ficou preso às ferragens e submerso, faleceu ainda no local.

Redação CSul/Foto: Reprodução Redes Sociais

Um caminhoneiro morreu após o veículo em que ele conduzia tombar e cair dentro do Rio Sapucaí. A ocorrência foi registrada na BR-459, entre Itajubá e Delfim Moreira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima ficou presa às ferragens e submersa, morreu no local.

Devido ao acidente, parte da estrutura da ponte ficou danificada. A área foi isolada para serviços de autoridades.

De acordo com a prefeitura de Delfim Moreira, em decorrência da lateral da ponte ter sida arrancada, o local ficará interditado por tempo indeterminado.

Desta forma, os motoristas que estiverem fazendo o trajeto Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, para Itajubá devem acessar a rodovia pela cidade de Wenceslau Braz, com ponto de acesso no trevo da Barreira. Já os condutores que precisarem fazer o trajeto de Itajubá a Delfim Moreira devem utilizar as alternativas via Bairro Santa Rosa ou ir por Wenceslau Braz e pegar a entrada da Peixe, sentido bairro Barreira.