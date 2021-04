Homem morre em batida entre carro e caminhão-tanque nas proximidades de Cambuquira

Além da vítima fatal, uma mulher e um bebê ficaram feridos.

Redação CSul/Foto: Divulgação Alô Alô Cidade

Na tarde desta terça-feira (6), um homem faleceu e uma mulher e um bebê ficaram feridos em um acidente na BR-267, próximo ao município de Cambuquira. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu um veículo e um caminhão-tanque.

Os militares informaram que o condutor do veículo faleceu ainda no local. Já a nora dele e o neto, de apenas um mês, foram resgatados pelo Samu e levados para Varginha pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros.

Até a publicação desta matéria as causas da batida frontal entre o carro e o caminhão-tanque não foram divulgadas.

*Com informações G1 Sul de Minas