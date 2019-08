Homem morre em acidente na MG-456, entre Heliodora e Lambari

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um homem de 57 anos morreu em um acidente na manhã desta terça-feira (20), na MG-456, entre as cidades de Lambari e Heliodora.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista do caminhão disse que o condutor do carro havia perdido o controle do veículo e invadiu a contramão, causando uma batida de frente. Ainda segundo o motorista, ele tentou desviar mas, sem sucesso.

A vítima ficou presa ás ferragens inconsciente e com ferimentos graves no rosto e nas pernas. Ele foi encaminhado ao pronto socorro de Lambari, porém não resistiu aos ferimentos e morreu.

Até a publicação desta reportagem, a identidade da vítima ainda não havia sido divulgada.

Fonte: Portal Onda Sul / Foto: Reprodução Redes Sociais