Homem morre em acidente entre dois veículos em Poços de Caldas

Um homem de 59 anos morreu na manhã d último domingo (23), após sofrer um acidente automobilístico na zona sul de Poços de Caldas. Vítima bateu contra um poste após carro em que estava se chocar com outro veículo.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas disseram que o motorista de um Fusca teria perdido o controle da direção enquanto seguia por uma avenida no Jardim Esperança e batido em um outro carro. Na sequência, teria subido na calçada e se chocado com um poste. Ainda segundo a PM o motorista do Astra teria tentado desviar do Fusca, mas não conseguiu impedir a batida.

Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e tentaram socorrer a vítima, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A perícia da Polícia Civil vai apurar as causas do acidente.

