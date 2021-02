Homem morre e mulher fica gravemente ferida após acidente entre dois veículos em São José da Barra

Homem de 21 anos morreu no local após ser jogado para fora do veículo.

Redação CSul/Foto: Hélder Almeida

Um homem de 21 anos morreu e uma mulher de 30 ficou gravemente ferida após uma colisão envolvendo dois carros em São José da Barra. A ocorrência foi registrada na noite deste domingo (21). De acordo com o Corpo de Bombeiros, os dois carros bateram de frente na rodovia que dá acesso ao distrito de Cachoeira da Laje.

Ainda conforme os bombeiros, o homem de 21 anos era quem conduzia um dos veículos. Já o outro carro era dirigido pela mulher que ficou gravemente ferida. Com a batida, Sander Chayenne dos Santos Reis foi jogado para fora do veículo e morreu no local.

Já a motorista do outro veículo ficou presa às ferragens e foi socorrida com ferimentos graves. Além dela, estavam no automóvel o marido e uma criança de cinco anos, ambos tiveram ferimentos leves.

Os dois carros tiveram perca total. A perícia irá investigar as causas do acidente.

*Com informações: G1 Sul de Minas