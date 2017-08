Homem morre e duas pessoas ficam feridas em acidente na Rodovia Fernão Dias em Campanha

Um homem morreu e outras duas pessoas ficaram feridas em um acidente na Rodovia Fernão Dias, no Sul de minas, na madrugada desta sexta-feira (25). De acordo com as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal, a batida aconteceu no trecho próxima à cidade de Campanha (MG).

As primeiras informações são de que o acidente envolveu três veículos, sendo eles, um carro, um caminhão e uma van. O homem trabalhava como segurança e fazia a escolta de um veículo quando se envolveu no acidente. As outras duas vítimas tiveram apenas ferimentos leves.

Uma das faixas e o acostamento ficaram interditados e um quilômetro de lentidão chegou a ser registrado. Os veículos foram retirados por volta das 7h, e o tráfego foi normalizado.

Batida na BR-491

Um acidente também foi registrado na BR-491, no trevo de Varginha (MG). De acordo com a polícia, um carro e uma moto colidiram no início da manhã desta sexta-feira. O piloto da moto foi socorrido com ferimentos leves. Fonte: G1 Sul de Minas