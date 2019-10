Homem morre atropelado pelo caminhão que ele mesmo dirigia, em Três Pontas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um motorista de 58 anos, morreu atropelado pelo próprio caminhão que ele dirigia, na MG 167, na saída de Três Pontas para Varginha. O acidente foi no fim da manhã desta sexta-feira (25).

De acordo com a Polícia Militar, Roberto Costa estava conduzindo o caminhão carregado com calcário, quando ele apresentou problemas mecânicos. Ele estacionou no acostamento, a poucos metros do trevo e foi tentar consertar o veículo. Segundo a PM, Roberto subiu no motor e quando o veículo voltou a funcionar, ele pulou, o caminhão começou a descer e o prensou no chão. O motorista morreu na hora. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o Corpo de Bombeiros de Varginha chegaram a ser acionados no local, mas ele já havia morrido.

Uma carreta que passava pelo local puxou o caminhão. A Polícia Militar Rodoviária Estadual acionou a Perícia da Polícia Civil de Varginha.

O acidente poderia teria ter sido evitado, caso fosse colocado calço nos pneus, quando ele estacionou. Roberto Costa trabalhava em uma empresa de Varginha, voltava da zona rural de Três Pontas onde havia entregado calcário e seguia para outra propriedade.

Proprietários da empresa estiveram no local e estão prestando toda a assistência à família. O corpo dele foi liberado para funerária.

Fonte: Estado de Minas