Homem morre após ser atropelado em Poços de Caldas

Vítima foi atropelada por uma motocicleta no momento em que atravessava avenida.

Redação CSul/Foto: Reprodução Redes Sociais

Um homem de 57 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (15), após ser atropelado por uma motocicleta em Poços de Caldas. O acidente foi na Avenida Wenceslau Braz, na região leste da cidade.

De acordo com informações preliminares, a vítima foi atravessar a rua, no momento em que foi atingido pela moto. Equipes do SAMU foram ao local, entretanto, o homem não resistiu e faleceu. O motociclista também precisou de atendimento médico e foi encaminhado à Santa Casa da cidade.

A Polícia Militar solicitou imagens de câmeras de segurança próximas ao local do acidente para averiguar o que ocasionou o atropelamento.

Com informações: Onda Poços