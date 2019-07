Homem morre após falha de freios em Aiuruoca

Durante a noite dessa segunda-feira (22), de acordo com a Polícia Militar, Marcelo José, 37 anos, e a esposa dele, também de 37 anos, além da filha do casal, seis anos, tinham entrado há pouco tempo no veículo quando a fatalidade aconteceu.

O motorista e dono do veículo que deu carona para a família, relatou que os freios não funcionaram e ele perdeu o controle do veículo. Após isso, ele bateu em um barranco no bairro rural de Nogueira.

Marcelo não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. O motorista, a mulher de Marcelo e a criança foram levados para o hospital Doutor Júlio Anderson, em Aiuruoca, com ferimentos leves. Eles permanecem internados em observação.

Por fim, a perícia esteve no local e liberou o veículo. O corpo da vítima foi encaminhado para o IML de São Lourenço.

