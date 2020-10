Homem morre afogado na Represa de Furnas em Elói Mendes

Corpo foi encontrado a sete metros da margem e a três de profundidade.

Redação CSul/Foto: Corpo de Bombeiros

Um homem de 26 anos, morreu afogado na tarde desta quarta-feira (28), no momento em que nadava na Represa de Furnas, em parte localizada entre Elói Mendes e Três Pontas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava nadando junto de um amigo no início da tarde. Os dois atravessaram a represa, no entanto, logo em seguida, Renato Reis Silveira pediu ajuda ao amigo e sumiu.

Os bombeiros foram acionados e realizaram buscas no local. O Helicóptero Arcanjo foi acionado, entretanto dispensado logo em seguida devido ao óbito constatado.

O corpo de Renato foi localizado a sete metros da margem e a três de profundidade. A perícia realizou os trabalhos de praxe, e o corpo foi encaminhado à funerária.

Com informações: G1 Sul de Minas