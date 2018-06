Homem fica preso às ferragens em acidente em Bom Repouso

Uma colisão entre dois veículos, um Pickup Strada e um Fiat Uno, deixou uma pessoa presa às ferragens, nesta quarta-feira (20), na rodovia João Luiz de Andrade, município de Bom Repouso.

O condutor do Fiat Uno ficou preso às ferragens e foi retirado com uso de desencarcerador pelos militares do Corpo de Bombeiros. Ele foi encaminhado pelo SAMU (Unidade de Suporte Avançado) para o hospital de Pouso Alegre.

Fotos e Informações: Corpo de Bombeiros Militares de Pouso Alegre