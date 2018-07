Homem fica ferido depois de se jogar na frente de carro no centro de Alfenas

Um homem de 38 anos ficou ferido depois de tentar se jogar na frente de um carro, na tarde desta quinta-feira (19), no centro de Alfenas.

Segundo informações, a vitima sofre de depressão e estaria tendo um surto. A motorista do veículo percebeu a aproximação do homem e reduziu a velocidade. A vítima foi atingida apenas pelo retrovisor do veículo.