Homem esfaqueia próprio irmão em Santo Antônio do Amparo

Redação CSul – Alisson Marques

Um homem esfaqueou o próprio irmão na noite dessa segunda-feira (15), em Santo Antônio do Amparo. Segundo a Polícia Militar, populares denunciaram a agressão do suspeito de 30 anos a seu irmão de 35.

Ainda conforme a PM, a vítima apresentava uma grande perfuração na altura da axila e perdia muito sangue. O SAMU foi acionado e encaminhou o homem ao hospital da cidade.

A motivação do crime teria sido uma discussão, oriunda de bebida alcoólica. De acordo com o autor que foi localizado pelos militares próximo ao local do crime, ele desferiu o golpe de faca em seu irmão após o mesmo tentar dar bebida à sua mãe.

O autor foi preso e a arma utilizada no crime apreendida. A vítima segue em estado grave.

Com informações: Jornal de Lavras