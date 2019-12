Homem é preso por tráfico de drogas em Boa Esperança

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um homem foi preso na tarde da última terça-feira (03), após duas pessoas compareceram até uma delegacia da cidade para prestar queixa por agressão e ameaças. Segundo elas, ambas foram convidadas por um rapaz à participarem de uma festa social, a comemoração aconteceria na casa do autor, na rua Hélio Alves Vilela, bairro Vila Neusa.

No entanto, o que era pra ser apenas curtição virou uma verdadeira bagunça; As vítimas relataram que além do autor ter ameaçadas e à agredidas, ele também estaria armazenando drogas em sua casa e teria exibido para elas.

A equipe policial foi até a casa do autor que autorizou a entrada, durante buscas foram localizados: dois pedaços menores de cocaína, um pedaço maior da mesma droga, uma balança de precisão, diversos saquinhos utilizados para embalagem, uma garrafa pet com vários comprimidos sem procedência, além de um aparelho celular.

A droga encontrada após pesada, totalizou 833 g. O rapaz relatou que é natural do Rio de Janeiro, e que de lá veio todos os materiais e drogas encontradas em sua residência, confirmando ser de sua propriedade. Referente ao fato relatado pela vítimas, o autor negou a acusação.

O homem foi preso por tráfico de drogas, sendo conduzido juntamente com todo material apreendido, para a delegacia de plantão, onde o flagrante foi ratificado.

Redação CSUL – Alisson Marques

Fonte e fotos: Assessoria de imprensa do 24° BPM