Homem é preso por tentativa de homicídio em Campos Gerais

Motivação do crime seria disputa por terras; na ação um dos policiais ficou ferido.

Redação CSul/Foto: Polícia Civil

A Polícia Civil cumpriu na manhã desta quinta-feira (30), mandados de busca e apreensão em um assentamento sem-terra localizado em Campos Gerais. Segundo a PC, um homem foi preso e um policial ficou ferido no momento da ação. Ainda segundo a Polícia Civil, as investigações começara, após duas pessoas procurarem a delegacia relatando ameaças de homicídio por parte de um homem.

Com os levantamentos, os policiais descobriram que a motivação da tentativa de homicídio estaria relacionada à disputa de terras e que um dos suspeitos possuía uma arma de fogo.

Segundo o Delegado responsável pelo caso, Rafael Horácio, as vítimas continuaram a ser ameaçadas de morte pelo suspeito. “Com a descoberta da arma de fogo em posse do suspeito e com a continuidade das ameaças, a busca era necessária para a proteção das vítimas”, explicou o Delegado.

Durante as buscas, a equipe policial encontrou muita resistência dos suspeitos. Um deles disparou fogos de artifício contra os policiais e quebrou uma janela com um facão, ferindo um policial no braço com os estilhaços.

Um dos suspeitos, de 56 anos, que possui histórico de ameaçar policiais e representantes da Justiça, foi preso. Um facão e fogos de artifício foram apreendidos no local.

O policial ferido foi conduzido ao hospital e necessitou de cinco pontos para fechar a ferida. Ele foi medicado, liberado e passa bem.