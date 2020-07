Homem é preso por incendiar residência da ex em Poços de Caldas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Após incendiar residência, homem encaminhou fotos à vítima e fez ameaças de morte contra ela.

Redação CSul/Foto: Corpo de Bombeiros

Um homem foi preso após incendiar a casa da ex-companheira em Poços de Caldas. A ocorrência aconteceu na madrugada desta segunda-feira (6).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a casa de três cômodos foi totalmente tomada pelas chamas. Testemunhas contaram que o ex-companheiro da vítima foi quem ateou fogo no imóvel.

A Polícia Militar realizou rastreamento e localizou o autor. Após incendiar a residência, o homem encaminhou fotos à ex e fez várias ameças contra sua vida. Ele foi preso e levado à delegacia.

No momento do fogo não havia ninguém no local. A perícia foi acionada e avaliou a estrutura do imóvel.

Com informações: Portal Onda Sul