Homem é preso pela 13ª vez por crime ambiental em Lavras

Dupla transportava mais de 130 pássaros silvestres de forma irregular.

Redação CSul/Foto: Polícia Militar do Meio Ambiente

A Polícia Militar do Meio Ambiente realizou a prisão de dois homens por crime ambiental nessa sexta-feira (3), em Perdões. Um dos autores já havia sido preso 12 vezes pelo mesmo crime.

Os homens foram presos após uma operação conjunta com a Polícia Militar Rodoviária. A dupla estava em um carro, que tentou fugir da fiscalização dos militares, não obedecendo ordem de parada.

Após intensa perseguição o veículo foi contido. Dentro do carro, foram encontrados 138 pássaros da fauna silvestre brasileira em condição de maus tratos. Os animais estavam acondicionados em espaço minúsculo, sem água e alimentação. Além disso, o local estava desprovido de limpeza. Vale ressaltar que, a captura e manutenção desses animais em cativeiro só é liberada com autorização do governo. Caso contrário, é considerado como crime ambiental.

Os homens foram presos e lavrados em quatro autuações diferentes, totalizando mais de R$ 300 mil em multas.