Homem é preso em Elói Mendes acusado de estuprar filha

Crime aconteceu em 2018, quando a vítima tinha 16 anos.

A Polícia Civil de Minas Gerais, cumpriu nessa quarta-feira (2), mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem, de 49 anos, suspeito de estuprar e importunar sexualmente a própria filha, hoje com 18 anos, em Elói Mendes.

As investigações iniciaram no fim do último mês, assim que a PC tomou conhecimento dos fatos por meio da denúncia de uma tia. Segundo apurado, o suspeito começou a cometer violência sexual contra a filha quando ela tinha 16 anos, em 2018. Nessa época, o investigado importunava sexualmente a vítima, exibindo os órgãos genitais à adolescente.

Em 2019, o suspeito teria estuprado a filha pela primeira vez, em um momento em que estavam somente os dois em casa. Durante o ano, ele teria cometido outros estupros contra a adolescente.

A vítima, por medo de represália do pai, manteve segredo durante esse tempo. Em agosto, a jovem relatou a uma tia (irmã da mãe da vítima), que mora no Rio de Janeiro e estava em Elói Mendes a passeio, os abusos que sofria. Então, a tia procurou a Delegacia de Polícia Civil em Elói Mendes e registrou a denúncia contra o cunhado, reportando o histórico dos abusos sexuais.

Imediatamente, a PCMG instaurou inquérito policial e, após apuração do caso e depoimentos prestados por testemunhas e pela própria vítima, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito. O mandado foi expedido nessa quarta-feira (2), com cumprimento imediato.

Ele será indiciado por importunação sexual e estupro circunstanciado pela condição de ascendente da vítima, em concurso material de crimes. O suspeito já possui passagem pela polícia por homicídio.

O homem foi encaminhado ao Sistema Prisional, onde irá permanecer à disposição da Justiça.

