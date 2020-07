Homem é preso e menor apreendido após arremessarem drogas dentro de Presídio em Poços de Caldas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Trio arremessou drogas em direção ao pátio do Presídio no momento em que detentos tomavam banho de sol.

Redação CSul/Foto: Poçoscom.com

Um homem foi preso e um menor apreendido após jogarem drogas no pátio do Presídio de Poços de Caldas, na manhã dessa quarta-feira (1º). De acordo com a Polícia Militar, além da dupla um outro suspeito não identificado também participou da ação. Ainda conforme a PM, o trio jogou as drogas no momento em que os detentos tomavam banho de sol.

Os agentes penitenciários avistaram a movimentação e acionaram a polícia. O trio fugiu por uma mata, no entanto, dois deles foram localizados pelos militares. Apenas um dos homens conseguiu fugir.

Ao todo, foram arremessadas oito porções de maconha e 18 de fumo. O autor foi preso e o menor apreendido. Ambos foram encaminhados à delegacia. A droga foi apreendida.

Com informações: 29ª BPM