Homem é preso com arma de fogo em Monsenhor Paulo

No último sábado (29), a Polícia Militar prendeu um suspeito, de 37 anos, após denúncias de porte ilegal de arma de fogo em um sítio, em Monsenhor Paulo.

Segundo informações da PM, os policiais foram ao local da denúncia e em contato com o autor, receberam uma bolsa, que é própria para carregar armas, contendo em seu interior 01 rifle calibre .22, com capacidade para 15 tiros, juntamente com uma caixa, contendo em seu interior 23 munições do mesmo calibre.

Ele foi preso e conduzido junto com o armamento para a delegacia, onde o flagrante foi ratificado.

Fonte e foto: PM