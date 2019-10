Homem é preso com arma de fogo após ameaçar militares em São Lourenço

Pin Compartilhar 0 Compart.

Nesta sexta-feira (25), a Polícia Militar de São Lourenço foi empenhada para dar apoio a uma equipa do Corpo de Bombeiros na Rua Dr Olavo Gomes Pinto, onde um homem apresentava aparentemente com convulsão na via pública.

Quando os militares chegaram ao local, a equipe do Corpo de Bombeiros prestava socorro ao rapaz que estava agressivo e debatendo contra os militares.

As equipes policiais realizaram a contenção do indivíduo, sendo localizado na posse dele uma arma de fogi tipo Bereta calibre 635. O autor foi imediatamente desarmado pelos militares.

Populares relataram que o autor havia caído da garupa da motocicleta cujo condutor se evadiu do local com os pertences do cidadão.

O autor foi encaminhado ao HPS onde foi medicado; após ser liberado foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil local juntamente com a arma de fogo apreendida.

Fonte e foto: PM