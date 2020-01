Homem é preso após tentativa de homicídio contra o próprio pai em Três Corações

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um homem foi preso na madrugada desta segunda-feira (27), por tentativa de homicídio contra o próprio pai em Três Corações.

De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu após uma discussão familiar onde o filho de 34 anos, esfaqueou seu pai na tentativa de mata-lo. Ao chegar no local os militares encontraram com a mãe do autor, a mulher confirmou que seu filho tentou tirar a vida do pai com uma faca. Ela também contou à equipe policial que seu marido já havia sido socorrido por terceiros e encaminhado para o Hospital São Sebastião. A mulher contou ainda que o filho está sofrendo de depressão e está tendo surtos constantes após separação da esposa.

Segundo a PM, o suspeito do ataque foi encontrado na própria residência. O homem estava com a mão ensaguentada e alguns ferimentos. Ao ser questionado pelos militares por qual razão teria tentando contra a vida do próprio pai, o suspeito se mostrou confuso e disse não saber o porquê de ter tomado tal decisão. O suspeito também disse que toma alguns remédios para depressão. O homem foi encaminhado para o Hospital São Sebastião.

O Hospital informou aos policiais que, a vítima de 69 anos está recebendo o acompanhamento dos médicos de plantão. O pai do suspeito, disse que o filho está se tratando de uma depressão, no entanto não sabe o porquê do ataque. A vítima contou ainda que dormia no sofá, quando foi surpreendido pelo suspeito.

O pai do autor teve cortes nas duas mãos e no pescoço, sendo um deles o mais grave por conta da proximidade com a artéria. A vítima segue recebendo tratamento médicos, os cortes já estão sendo suturados e logo logo receberá alta, segundo a médica.

A faca usada no crime foi apreendida. O suspeito foi preso após atendimento médico e levado para a delegacia.

Redação CSul – Alisson Marques