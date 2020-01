Homem é preso após esfaquear mulher, em Alfenas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Uma jovem de 23 anos foi esfaqueada na noite do último domingo (19), em Alfenas.

De acordo com informações da Polícia Militar, o autor das facadas é o próprio marida vítima, um homem de 52 anos.

A briga teria começado após uma discussão entre o casal, revoltado o homem pegou uma faca e desferiu golpes no tórax, mãos, braços e ombros da vítima. O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o resgate da vítima. O homem fugiu do local, no entanto foi encontrado pouco tempo depois pela Polícia Militar, ao ser questionado pelos militares, o autor disse que queria apenas dar um susto na mulher.

O autor foi preso e levado para a delegacia juntamente com a faca usada no crime.

Redação CSul – Alisson Marques