Homem é morto a pauladas em Boa Esperança

Crime teria sido cometido por dois homens e teria envolvimento com tráfico de drogas.

Redação CSul/Foto: Ilustrativa

Um homem, de 41 anos, foi morto na tarde desta segunda-feira (31), em Boa Esperança. Segundo a PM, a vítima foi agredida à pauladas no bairro Frederico Ozanam.

Ainda conforme a Polícia Militar, ao chegar no local o homem estava caído, com vários ferimentos na cabeça. O SAMU constatou o óbito. Os militares então, iniciaram rastreamento aos suspeitos do crime. Uma denúncia anônima relatou que, dois jovens, de 18 e 21 anos, estariam escondidos em um matagal próximo à AABB.

Questionados, os autores confessaram o crime, que teria como principal motivo o tráfico de drogas. Segundo os jovens, outros dois homens também participaram da ação, no entanto, nenhum havia sido localizado até o momento dessa publicação.

A perícia foi ao local e realizou os trabalhos de praxe. Os homens foram presos e encaminhados à delegacia.