Homem é morto a facadas após discussão em bar de Cambuí

Na tarde de sábado (16), um homem foi morto a facadas em um bar, em Cambuí, após se envolver em uma discussão com um amigo. De acordo com a PM, eles estavam juntos no local quando começaram a discussão e o crime aconteceu.

A vítima, Sidney Carlos Inácio, de 41 anos, foi enterrado no Cemitério Municipal de Cambuí.

O suspeito de 31 anos não teve o nome divulgado. A Polícia conseguiu encontrar o carro dele na zona rural do município, mas ele ainda não foi localizado, até a publicação desta reportagem.