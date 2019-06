Homem é encontrado morto em estrada de Campo Belo

Na madrugada desta quarta-feira (5) em Campo Belo, o corpo de um comerciante de 51 anos foi encontrado sem vida. Sendo assim, José Maria Ferreira (como foi reconhecido) estava na estrada vicinal que liga a região do Porto dos Mendes a área de captação de água do Departamento Municipal de Água e Esgoto.

O corpo foi localizado após uma denúncia anônima para a Polícia Militar. Nele continham diversos sinais de violência, principalmente na região da cabeça. Além do corpo, um martelo sujo de sangue também foi encontrado na região.

O carro da vítima também estava no local e tinha marcas de sangue no interior. Em outro veículo, que estava mais à frente, foram apreendidas duas facas. A polícia investiga o proprietário.

Então, o corpo de José Maria Ferreira foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Campo Belo, onde morava e trabalhava. Por fim, ele deve ser velado na capela do Velório Municipal e o sepultamento está marcado para as 17h no Cemitério Senhor Bom Jesus.

Fonte: Portal Onda Sul / Foto: Ilustrativa