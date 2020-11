Homem é assassinado no Centro de Três Pontas

Suspeito, que trabalha como vendedor de pipocas, segue foragido.

Redação CSul/Foto destaque: Equipe Positiva

Um homem foi assassinado na manhã desta quinta-feira (19), no Centro de Três Pontas. Segundo a Polícia Militar, suspeito e vítima discutiram por ruas do centro, no momento em que o autor sacou a arma e atirou por duas vezes. A vítima, um homem, de 43 anos, foi alvejado e caiu.

Vítima perdeu grande quantidade de sangue após o crime/Foto: Equipe Positiva

Elenilson de Oliveira Hipólito, foi socorrido, no entanto morreu ao dar entrada no Pronto Atendimento da cidade. Após o crime, o suspeito fugiu. Ele, que trabalha como vendedor de pipocas no município, segue foragido. O vendedor foi identificado por câmeras de segurança próximas ao local do crime.

A perícia foi acionada e realizou os trabalhos de praxe. Até o momento dessa publicação ninguém havia sido preso.

Perícia compareceu ao local e investiga crime/Foto: Equipe Positiva Três Pontas

*Com informações: Equipe Positiva/Três Pontas