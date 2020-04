Homem é assassinado em Passa Quatro

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um homem foi assassinado na noite do último domingo (19), em Passa Quatro. Segundo a Polícia Militar, a vitíma de 42 anos sofreu três tiros na cabeça, um no tórax e um no ombro. O crime teria relação com tráfico de drogas.

Ainda conforme a PM, no momento do crime, policiais faziam patrulhamento de rotina pela região central da cidade, quando receberam denúncias sobre um tiroteio que ocorria no bairro São Francisco.

Na chegada dos militares ao local, a vítima já estava caída e com ferimentos graves. O homem chegou a ser socorrido, no entanto morreu momentos depois.

A polícia segue o rastreamento em busco do autor do assassinato. Até o momento dessa publicação ninguém havia sido presa.

Redação CSul – Alisson Marques