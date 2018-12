Homem de 36 anos morre afogado no ribeirão da Água Limpa, em Lavras

Um homem de 36 anos, morador do bairro Novo Horizonte, estava nadando com amigos no final da tarde de terça-feira (11), no ribeirão da Água Limpa, próximo a captação II da Copasa (Companhia de Saneamento de Minas Gerais), quando em dado momento desapareceu nas águas.

Os amigos acionaram o Corpo de Bombeiros, que compareceu e deu início às buscas, porém, com o cair da noite, os bombeiros encerraram as buscas e voltaram na manhã desta quarta-feira (12). O corpo foi encontrado por volta de 11h.

O homem foi identificado como sendo Leandro Donizetti do Nascimento. Seu corpo foi necropsiado e liberado para o sepultamento na manhã desta quinta-feira (13). O velório foi realizado na capela do Velório Sagrada Família e o sepultamento foi realizado às 9h, no Cemitério Paroquial Saudade.

Fonte: Jornal de Lavras / Foto: Corpo de Bombeiros