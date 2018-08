Homem de 32 anos é assassinado com cinco tiros em Baependi

Um homem de 32 anos foi assassinado a tiros na noite da última sexta-feira (27), em Baependi. De acordo com informações da Polícia Militar, Cristiano Lopes Manso, conhecido como “bananinha” foi alvejado por cinco tiros de pistola na cabeça e morreu na hora.

Ainda de acordo com a Polícia, a vítima recebeu uma ameaça em forma de pichação no muro de sua residência no último mês. A frase pichada no muro de sua casa apontava Cristiano como suspeito de um crime de homicídio.

Cristiano Lopes Manso tinha passagens pela Polícia e envolvimento com o tráfico de drogas. Os suspeitos do crime ainda não foram localizados.

Fonte: Pablo Dias Notícias / Foto: Reprodução Redes Sociais