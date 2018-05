Homem de 23 anos é preso em Poços de Caldas com quatro menores em motel

Na tarde do último sábado (23), um homem de 23 anos foi preso em Poços de Caldas suspeito de estupro e corrupção de menores após ser encontrado em um motel da cidade com quatro meninas adolescentes.

Duas das meninas têm 15 anos, outra 17 e outra 13 anos. Segundo a PM, após se recusar a pagar a conta, os funcionários acionaram os militares e quando chegaram no local, encontraram o suspeito dentro do carro com as adolescentes.

As meninas foram ouvidas na delegacia de Polícia Civil na presença do Conselho Tutelar e liberadas em seguida.

No carro, foram encontrados toalhas e utensílios do motel. O homem foi levado para o presídio de Poços de Caldas. Segundo a PM, ele não tinha passagens pela polícia.

Redação CSul – Iago Almeida