Homem comete assassinato no sábado e é preso ao embarcar em ônibus em Alfenas

Mais um homicídio foi registrado em Alfenas neste sábado. Dessa vez um homem, identificado como João dos Santos, de 43 anos, foi morto após ser golpeado na cabeça com um pedaço de ferro quando estava na garagem de uma residência, localizada na rua João da Cunha Bastos, no bairro Vila Betânia, por volta das 11h30.

De acordo com uma testemunha, que presenciou toda a cena, o assassino cobrou uma dívida e disse que caso contrário a vítima seria morta. O assassinato foi na garagem da casa dessa testemunha. Após o crime, a Polícia Militar foi acionada. A vítima não possuía documentos e só foi reconhecida pela amásia.

O suspeito (foto), de 24 anos, foi preso no início da madrugada desta segunda-feira (28). Carlos Alexandre Moreira Martins foi detido quando ao embarcar para Belo Horizonte no Terminal Rodoviário de Alfenas. A ação envolveu policiais militares e civis.

O suspeito seguiria para a capital mineira junto com a esposa em um ônibus da viação Gardênia. Mas, uma ação conjunta da PM e da Polícia Civil resultou na prisão dele em cumprimento a um mandado de prisão em aberto.

Os policiais realizaram operação em possíveis pontos de embarque no entorno do Terminal Rodoviário. A equipe verificou que o rapaz já estava no ônibus e efetuaram a sua prisão. Ele foi encaminhado para a 2ª Delegacia Regional da Polícia Civil e, em seguida, levado para o Presídio de Alfenas.

Fonte: Alfenas Hoje / Fotos: Reprodução