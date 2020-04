Homem com mandado de prisão em aberto é detido em Ilicínea

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Polícia Militar recebeu informações de que um homem com mandado de prisão em aberto estaria em uma fazenda na Zona Rural de Ilicínea. O mandado foi expedito pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Boa Esperança, segundo a PM.

As equipes policiais foram então ao local com apoio de uma guarnição do policiamento ambiental e efetuaram a prisão do autor, que relatou ter em casa uma garrucha calibre 22, cano duplo e capacidade de dois tiros que estava num coldre de couro.

Ele a apresentou, sendo esta apreendida junto com 04 munições intactas do mesmo calibre, que se encontrava junto ao armamento.

O autor foi então preso e encaminhado para a delegacia onde foi ratificado o flagrante.

Fonte e foto: PM