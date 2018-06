Homem capota veículo e morre entre Poços de Caldas e Andradas

Um homem de 32 anos morreu após sofrer um acidente na BR-146 na noite de quinta-feira (21), entre Poços de Caldas e Andradas. Vítima capotou e foi arremessada do veículo.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a vítima teria perdido o controle da direção, invadido a contramão e, em seguida, capotado próximo ao Clube da Uva. Rafael Domingues de Oliveira foi arremessado do veículo e morreu ainda no local.

A perícia da Polícia Civil esteve no local para apurar as causas do acidente.

Fonte: Portal da Cidade