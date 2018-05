Homem avisa sobre blitz policial em aplicativo de celular e acaba preso em Itajubá

De acordo com os policiais militares, ele foi detido em casa, no bairro Santa Helena, após mandar áudio em um grupo no aplicativo WhatsApp para alertar sobre a blitz.

“Aí, ô, galera, os polícia tá dando blitz aqui na entrada do Santa Luzia, bem na curvinha do planalto aqui, ó. Entrou o trevo, na segunda curvinha que vai entrar no Santa Luzia. Eles tá dando blitz aqui, as duas motinha” [sic], diz o rapaz na gravação.