Homem assalta mercearia em Três Pontas e leva R$30

A Polícia Militar procura por um homem que assaltou uma mercearia, na noite deste domingo (20) no bairro Peret, em Três Pontas.

De acordo com a Polícia Militar, um homem chegou com o rosto coberto e a touca da blusa sobre a cabeça, no estabelecimento que fica na Rua Boa Esperança. Ele estava com um objetivo aparentando ser um revólver, mas que a vítima suspeita se uma arma de brinquedo e anunciou o assalto. Bastante agitado, o criminoso disse “perdeu, passa o dinheiro”. A vítima então passou a ele aproximadamente R$30 que estava na gaveta e ele fugiu correndo, a pé seguindo ao bairro do Século e adentrado em um matagal.

A Polícia Militar foi chamada, fez buscas mas não conseguiu prender nenhum suspeito até o momento.

Fonte: Equipe Positiva