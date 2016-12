Guaxupé: Gerente dos Correios é rendido e agência é assaltada

A agência dos Correios de Guaxupé, foi assaltada na manhã desta sexta-feira (23). Segundo a Polícia Militar, por volta das 8 horas, dois homens armados entraram na casa do gerente da agência e renderam a vítima.

Ainda de acordo com os policiais, depois de rendido, ele foi obrigado a levar os suspeitos, no próprio carro, até a agência, que fica no Centro da cidade. Ainda segundo a PM, a dupla prendeu o gerente e os funcionários em uma sala e, em seguida, roubou todo o dinheiro do cofre.

Os funcionários ficaram presos por cerca de 30 minutos e só depois conseguiram acionar a polícia. Os suspeitos fugiram e abandonaram o carro do gerente na porta dos Correios. A quantia roubada não foi divulgada. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

Fonte: G1 Sul de Minas