Guaxupé confirma óbito por dengue

A Prefeitura de Guaxupé comunicou na manhã desta sexta-feira (24), a primeira morte ocasionada por dengue na cidade. A vítima é uma mulher, com mais de 70 anos, que teria morrido na última semana depois de ser internada com pneumonia na Santa Casa do município.

Conforme a administração municipal, a vítima apresentava outros doenças como pneumonia e cardiopatia. O material foi recolhido para realização de exames de coronavírus e dengue. O exame para Covid-19 resultou em negativo.

De acordo com a Secretaria Regional de Saúde embora o óbito tenha entrado para a lista de óbitos em virtude de dengue, a conclusão só terá uma certeza concreta após a realização de novos exames de amostras vindas da FUNED.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Reprodução