Grave acidente mata dois e fecha BR-381 em João Monlevade

Um acidente entre um caminhão e quatro carros de passeios interdita totalmente a BR-381, próximo a João Monlevade, na região central do Estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas pessoas morreram no acidente. Não previsão de liberação da pista.

A ocorrência aconteceu por volta das 14h na altura do km 351. Segundo a corporação, um caminhão desgovernado bateu em quatro veículos, e um deles caiu em um barranco. Equipes do Corpo de Bombeiros de Itabira deslocaram para esta ocorrência.

A PRF sugere o desvio por dentro de João Monlevade para acesso à cidade de Bela Vista de Minas.

